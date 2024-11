Ilfattoquotidiano.it - Autonomia, l’opposizione esulta per il verdetto della Consulta: “La legge non c’è più”. Ma la Lega: “Faremo le modifiche e andremo avanti”

, la maggioranza cerca di vedere il bicchiere mezzo pieno. Si dividono a metà le reazioni politiche alla decisioneCorte costituzionale che ha svuotato la riforma del ministro leghista Roberto Calderoli sull’differenziata, rigettando la tesi dell’incostituzionalità dell’interama bocciando sette punti centrali, a partire dalla possibilità di devolvere alle Regioni intere materie ora di competenza esclusiva o concorrente dello Stato. A festeggiare per primi sono stati i governatori delle Regioni che hanno portato laalla, cioè Puglia, Sardegna, Toscana e Campania: “Abbiamo difeso l’unitàRepubblica e l’uguaglianza delle Regioni e dei cittadini italiani. LaCalderoli, così come concepita dal governo, è stata completamente destrutturata dalla Corte costituzionale e tecnicamente non esiste più essendo sostanzialmente inapplicabile”, afferma il governatore pugliese Pd Michele Emiliano.