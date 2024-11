Ilgiorno.it - Anthony e Asia di Matrimonio a prima vista 2024: “Il nostro idillio continua. Figli? Ci pensiamo (ma senza fretta)”

Leggi su Ilgiorno.it

Bergamo, 14 novembre– "Siamo sullo stesso piano, laalla stessa maniera.(Marchesi ndr)? Mi piace ogni giorno di più. Ogni tanto mi sveglio e la guardo e mi chiedo: “Ma è successo veramente?””. Le parole diGiavarini hanno rassicurato i (tanti) fan della coppia bergamasca protagonista dell’ultima stagione di “”: dopo il “sì” alla fine dell’esperimento l’ormai celebre “” è andato avanti. Trent’anni lui di Orio al Serio, 28 lei, di Torre de’ Roveri, nel corso dello speciale “E Poi” (andato in onda ieri sera su Real Time)hanno spiegato che a telecamere spente non ci sono state “brutte sorprese”: “Siamo sempre stati trasparenti e ci siamo mostrati per quello che siamo” ha detto. “Anche se non viviamo nella stessa casa ci siamo organizzati per stare insieme il più possibile – ha detto sorridendo la 28enne bergamasca raccontando la loro nuova quotidianità-.