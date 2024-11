Thesocialpost.it - 77enne investita da un’auto: è gravissima

Leggi su Thesocialpost.it

Una donna di 77 anni, residente a Mogliano Veneto, è statadanei pressi del bivio di Miramare, a Trieste, poco dopo le 13 di oggi, 14 novembre. L’impatto l’ha sbalzata sull’asfalto per circa dieci metri, causandole gravi traumi. I sanitari del 118, intervenuti con automedica e ambulanza, hanno riscontrato condizioni critiche e l’hanno trasportata d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Cattinara in codice rosso. Sul luogo dell’incidente è intervenuta anche la Polizia Locale di Trieste per i rilievi del caso.L'articoloda: èproviene da The Social Post.