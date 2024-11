Oasport.it - Volley femminile, Chieri non si distrae ed è agli ottavi di Challenge Cup! Battute 3-0 le catalane del Saint Cugat

La Reale Mutua Feneraavanza inCup e conquista glidi finale con il 3-0 bis, non senza qualche sussulto nella seconda parte, inflitto alledel Sant. Le piemontesi hanno dominato il primo set, poi hhanno allentato il ritmo permettendo alla squadra spagnola di sognare la conquista di un set, evento scongiurato da due buoni finali di parziale della squadra di casa che conferma la sua vocazione europea.Bregoli non vuole distrazioni e schiera una squadra che è molto simile a quella titolare del campionato con Van Aalen in regia, Gicquel opposta, le centrali Lyashko e Zakchaiou, le bande Skinner e Buijs con Ronaldo che sostituisce Spirito nel ruolo di libero. L’avvio è un monologo della formazione piemontese che tengono subito alti i ritmi in battuta e in attacco e volano sul 16-5.