Romadailynews.it - Traffico Roma del 13-11-2024 ore 10:00

Luceverdeben trovati dalla redazione a causa di un incidente Ci sono code sulla carreggiata interna del raccordo anulare tra la diramazionenord della Nomentana per ilintenso sulla Flaminia del raccordo a via dei Due Ponti e lungo la Salaria da Villa Spada la tangenziale est sulla stessa tangenziale est quod e dalla Tiburtina via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico è tra viale Tor di Quinto via Salaria verso San Giovanni altre cose sul viadotto della Magliana in direzione dell’EUR ed è nuovamente possibile percorrere nei due sensi di marcia la via del Mare la via Ostiense in prossimità del Ponte scavalco del fosso con la torre tra Vitinia e Acilia resta il divieto per i mezzi pesanti superiori alle 3 tonnellate e mezzo come sempre tutti i dettagli di queste altre notizie sono disponibili sul sito