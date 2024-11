Terzotemponapoli.com - Serie A: alla sosta comanda il Napoli, ma la favorita per lo Scudetto resta l’Inter

Leggi su Terzotemponapoli.com

A 2024/2025:il, ma laper loIl pari del ‘Meazza’ tra le ultime due vincitrici dellaA ha lasciato in eredità una situazione di classifica quanto mai incerta, con le prime sei squadre raggruppate in due soli punti. Davanti a tutti ci sono proprio i partenopei, seguiti a un punto di distanza da un variegato quartetto formato da Atalanta, Fiorentina, Inter e Lazio, e a due dJuventus. In coda, Monza e Venezia guardano tutte le concorrenti dal basso e completano il quadro della zona retrocessione con il Lecce, reduce dal recente cambio in panchina.In attesa della ripresa del campionato .In attesa della ripresa del campionato, i bookies formulano le ipotesi a lungo termine sull’esito finale. Inter, la doppietta è possibile? – Unadi risultati positivi, conditi tuttavia da pzioni non sempre convincenti, e i pareggi amari nei big match contro Juventus e, costituiscono una perfetta rappresentazione dei chiaroscuri della stagione dei nerazzurri, ancora lontani dai fasti dell’annata della seconda stella.