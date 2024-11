Universalmovies.it - Secret Level | Da Prime Video il nuovo trailer della serie anime

è tornata a promuovere, l’attesacreata da Tim Miller per omaggiare gli appassionati digames.Con una release in piattaforma fissata per il prossimo 1° dicembre, laanimata per adultiquest’oggi si è resa protagonista con unricco di sequenze inedite, ed un mucchio di riferimenti ad alcuni deigames più amati di sempre, tra cui PAC-MAN, Mega Man, Warhammer 40000 e non solo.Tra le altre cose, così come riferito nel nostro ultimo aggiornamento, il cast di doppiatori originale offre una vasta gamma di stelle hollywoodiane tra cui Arnold Schwarzenegger (Terminator), Kevin Hart (Jumanji), Keanu Reeves (John Wick) e Gabriel Luna (The Last of Us).Note di ProduzioneLaè stata realizzata da Amazon MGM Studios, in collaborazione con Blur Studio, il team dietro il successo su Netflix “Love, Death + Robots“.