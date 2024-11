Gaeta.it - Ritrovata sana e salva l’attrice Maya Banks dopo la scomparsa a Los Angeles: la famiglia in ansia

Facebook WhatsAppTwitter, nota per il suo ruolo in ‘Gossip Girl’, ha fatto notiziala suaavvenuta due settimane fa a Los. Fortunatamente, i recenti sviluppi segnalano che è statain Texas. Secondo quanto riportato da diversi media, inclusa la conferma da parte del dipartimento di polizia di Los36enne è stata trovata senza alcun segno di malessere. Le autorità hanno rassicurato che non ci sono elementi che facciano sospettare un atto criminoso.Lae le ricerchenon dava notizie di sé dal 30 ottobre, suscitando grande preoccupazione tra i familiari e gli amici. La condizione di salute mentale e fisica delha allertato la sua, che ha deciso di intraprendere azioni immediate per rintracciarla.