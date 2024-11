Ilrestodelcarlino.it - Piano urbanistico: incassati 250mila euro

generale, il comune ingrana la marcia per redigere il documento con cui verrà riprogrammato l’assetto cittadino da qui ai prossimi decenni, in un’ottica di sostenibilità ambientale, aumento della mobilità e maggiore interconnessione fra le parti del territorio comunale. Da una parte il comune ha incassato i fondi per la redazione del, pari aprovenienti dalla regione Marche. Ma non finisce qui. Saranno i referenti dell’Università Politecnica delle Marche a presentare i dati propedeutici alla stesura del Pug, in un convegno che si terrà venerdì 15 ottobre alle 18 in comune. Nell’occasione verranno illustrati i primi risultati dell’analisi condotta da Univpm sull’evoluzione del contesto socioeconomico per la redazione del quadro conoscitivo del futuro Pug.