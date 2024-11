Impresaitaliana.net - Natale in Vetrina, a Pomigliano d’Arco concorso per i commercianti

L’assessore al Commercio, Marianna Manna: “inè un progetto a cui teniamo molto”. «inè un progetto a cui teniamo molto, non solo perché contribuisce a renderepiù bella e accogliente durante il periodo natalizio, ma anche perché dà spazio e visibilità al lavoro ed alla creatività dei nostrie artigiani».Queste le parole dell’assessore al Commercio, Marianna Manna, sull’iniziativa organizzata dal comune che consentirà aidi gareggiare per realizzare le decorazioni più belle in vista del.«È un modo per rafforzare il legame tra le attività economiche locali e la comunità, creando un’atmosfera di condivisione e gioia – ha detto l’assessore Manna – Invitiamo tutti a partecipare con entusiasmo, sia decorando le proprie vetrine, sia votando le più belle.