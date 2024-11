Gaeta.it - Milano accoglie Materiarte, nuova galleria di Andrea Chisesi dedicata all’arte contemporanea

Un nuovo spazio per l'artesta per aprire i battenti a, segnando un importante passo nell'arricchimento culturale della città. Il 16 novembre, in via Marsala, andrà in scena l'inaugurazione dicurata dall'esperta Marcella Damigella. Questo nuovo punto di riferimento per l'arte rappresenta un capitolo significativo nella carriera di, un artista che ha stretto un legame profondo cone la sua scena artistica per oltre quattro decenni.: un nuovo fulcro per l'arte asi propone come un polo dinamico per gli appassionati d'arte, offrendo un ambiente stimolante e innovativo. Lasarà una piattaforma per l'espressione artistica, sorgendo dalla ricca esperienza e dalla visione di