Meloni alla Cop29 a Baku | L’Italia in prima linea sulla fusione nucleare Difendo la natura ma con l’uomo al centro

Roma, 13 novembre 2024 – E’ stato il giorno dell’intervento di GiorgiaCop 29 in corso a, la conferenza sul clima delegittimata dall’assenza di tanti leader mondiali. Nella sua missione lampo (la premier è ripartita subito dopo il suo intervento per fare rientro in Italia), ha ribadito la necessità di un approccio "pragmatico" e non "ideologico" per una transizione energetica "sostenibile", oltre a quella di perseguire la "neutralità tecnologica" utilizzando tutte le soluzioni disponibili, compreso il "". Il 2024 verso il record di anno più caldo: l’rme della Wmo. Al via lasul clima, ma i leader danno forfait"Usa fuori dall’accordo di Parigi". Così laè già un fallimento Il discorso di"Abbiamo bisogno di un mix energetico equilibrato per migliorare il processo di transizione.