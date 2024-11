Ilfattoquotidiano.it - Lite furiosa tra due passeggeri di un volo Ryanair: il pilota li caccia e li lascia a terra. Rischiano una denuncia per interruzione di pubblico servizio

È stata una domenica nera per idelin partenza da Bergamo Orio al Serio e diretto a Napoli. Secondo l’agenzia Dire che ha citato L’Eco di Bergamo, duehanno litigato furiosi per un futile motivo. Infatti uno ha accusato l’altro di essere distratto e di non seguire le istruzioni degli assistenti diin merito alla sicurezza dell’aereo.Da qui una risposta piccata ha acceso gli animi fino alle botte. L’aereo era in fase di rullaggio, quindi quasi in partenza. Ma il, informato in tempo reale dagli assistenti di, ha deciso di fermare tutto e dire via all’istante i due “disturbatori” che sono stati accolti, a, dalla Polizia di Frontiera Aerea, la Polaria.Il tutto è accaduto sotto lo sguardo attonita e le proteste degli altriche hanno mostrato il disappunto verso i due colpevoli che hanno – di fatto – rallentato di poco la partenza del