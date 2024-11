Linkiesta.it - Le banche stanno bloccando i conti dei propagandisti di Putin per evitare sanzioni secondarie

Nei giorni scorsi Andrea Lucidi, il propagandista italiano che vive in Donbas, ha chiesto a Vladimirla possibilità di avere la cittadinanza russa poiché si sente perseguitato dalle istituzioni europee e rischia, con l’arrivo delle, di vedersi bloccati sia icorrenti bancari sia la possibilità di muoversi liberamente in Europa (in base all’ultimo pacchetto didell’8 ottobre 2024). Ma se i tempi della burocrazia non fossero rapidi, una prima scossa potrebbe arrivare dal mondo bancario.Secondo quanto abbiamo appreso da fonti del mondo della finanza, alcuni istituti bancari italiani avrebbero avviato procedure per congelare in via cautelativa numerosicorrenti bancari di privati, associazioni e società editoriali che avrebbero intrattenuto direttamente o indirettamente rapporti con personalità nei territori illegalmente occupati, società che si sono avvalse di stratagemmi per aggirare leo che nelle loro attività sostengono attivamente l’invasione criminale die le tesi genocidarie del popolo ucraino.