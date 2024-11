Ilrestodelcarlino.it - La Lube si tuffa nella Challenge Cup: "Il trofeo è alla nostra portata"

Sperando che sia cambiata da domenica a livello tecnico e di rendimento, la stagione della, intesa come calendario e impegni, da domani muta drasticamente. Per i biancorossi infatti è vigilia del debutto europeo e d’ora in avanti si marcerà al ritmo di due gare a settimana (dal 10 al 15 dicembre il Mondiale per Club in Brasile). Questa mattina il team di Medei parte da Romavolta di Praga e poi raggiungerà la tana del Karlovarsko, l’avversaria alle 18 dell’esordio continentale nei 16esimi di finale. Dopo aver fatto l’abitudineChampions League, disputata ininterrottamente dal 2011-2012, ladovrà cimentarsiben più povera di fascino, di ricavi e. di rivali,Cup. In pratica la terza competizione europea. Tifosi e media forse faticheranno ad essere attratti d, ma laha chiaramente le basi per vincere il(già in bacheca dal 2011, unica altra partecipazione.