Ilfoglio.it - La cifra del conservatore è evitare tutte le battaglie

Una lettrice dopo aver letto la mia Preghiera su Edoardo Leo scrive: “Ho visto i suoi post e mi spiace pensare che ci sono persone che sfruttano questeper il loro tornaconto”. Io invece penso che Leo sia, come tutti o quasi tutti coloro che fanno politica, in buona fede. Il problema è che le buone intenzioni lastricano la strada dell’inferno e del controllo sociale. Leo domani esce in sala con un “Otello” antimaschio e anti-Shakespeare. E’ un film dichiaratamente di propaganda, al regista non interessa fare bel cinema, gli interessa “scardinare il possesso”. Uomo-donna s’intende. Ovviamente sono contrario alla sua battaglia maschicida ma sono contrario anche a molte altre. Forse, pensandoci bene, ale. E’ ladele di Quinto Fabio Massimo il Temporeggiatore: procrastinare,la battaglia il più possibile.