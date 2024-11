Ilnapolista.it - La bambina che ha accompagnato Sinner: «Gli ho chiesto se aveva paura e ha detto sì»

Francesca è unadi 7 anni che ha avuto la possibilità di accompagnare in campo da mascotte alle ATP Finals di Torino, il suo idolo, Jannik.La storia è stata raccontata dalla Federazione Italiana Tennis e Padel in un bellissimo video caricato sul profilo ufficiale. Francesca proviene da Casa UGI charity, partner di Nitto main sponsor dell’evento, che si occupa di offrire sostegno alle famiglie dei piccoli pazienti alle prese con patologie presso l’ospedale Regina Margherita di Torino.La didascalia del video spiega tutto: “Non stiamo piangendo. Tu stai piangendo. Francesca, sette anni, è una dei 27 bambini che tutti i giorni a Torino realizzano un sogno: scendere in campo insieme ai campioni delle #NittoATPFinals. Provengono da Casa UGI, charity partner di Nitto, e a ogni match ci ispirano con la sola forza del loro sorriso”.