Il prossimo James Bond sarà un trentenne, e non necessariamente caucasico

La produttrice del franchise, Barbara Broccoli, ha anticipato qualcosa sulinterprete di. Ecco cosa ha detto. La produttrice del franchise di, Barbara Broccoli, ha svelato la sua visione delAgente 007. In particolare Broccoli ha detto: "un uomo. Probabilmente avrà 30 anni. La bianchezza non è scontata". La produttrice ha anche affermato che non è ancora stato scelto un attore., Sam Mendes: "I produttori cercano registi più controllabili" Cosa sappiamo su26? Da due anni a questa parte sono stati fatti parecchi nomi di possibilisulle principali testate giornalistiche. Tra questi spicca il nome di Aaron Taylor-Johnson, che potrebbe diventare il007. Le speculazioni sono state .