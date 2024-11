Il pragmatismo da madre di Giorgia Meloni alla Cop29 | Mia figlia vivrà in un mondo migliore

Leggi su Open.online

«Come per ogni altra Cop, sta a noi determinarne il successo o il fallimento e sappiamo che potremmo non beneficiare personalmente dei risultati dei nostri sforzi, ma non è questo l’importante».chiude così il suo interventoa Baku. Spiegando che il suo punto di vista è quello di «unache, come tale, non vede soddisfazione maggiore se non nel lavorare per politiche che rendano possibile a miasua generazione di vivere in un». La presidente del Consiglio chiude allora citando William James, psicologo e padre delin filosofia, quando dice ‘«Agisci come se tu potessi fare la differenza, perché la fa».La decarbonizzazionespiega che «è una priorità che la decarbonizzazione consideri il nostro modello produttivo e la sostenibilità del nostro sistema sociale».