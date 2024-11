Ilrestodelcarlino.it - Il Piano urbanistico generale. Proposta adottata in giunta, a dicembre il vaglio del Consiglio

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

L’obiettivo è molto chiaro: arrivare all’approvazione definitiva del nuovo(Pug) entro primavera del prossimo anno. Poi, l’altra novità sostanziale, riguarda l’approccio con il quale la discussione attorno al documento con cui – di fatto – viene ridisegnata la città per il futuro, sarà svolta incomunale. Un passo alla volta. Ieri mattina laha adottato ladi Pug e le modalità di controdeduzioni e osservazioni. Per cui, da metà, l’atto approderà inper la discussione. E lì, con ogni probabilità, ne vedremo delle belle. I focus individuati dall’amministrazione sono la sicurezza, l’attenzione al verde e alla riqualificazione urbana. Arriviamo al metodo. Durante il periodo di deposito del Pug, sono pervenute 292 osservazioni, molte delle quali contengono due o più quesiti, per un totale di 382.