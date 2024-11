Lopinionista.it - I programmi in tv oggi 13 novembre 2024: film e intrattenimento

Su Rai Uno Tutti i sogni ancora in volo, su Sky Cinema Love again. Guida aiTv della serata del 13Cosa ci propone la programmazione televisiva di mercoledì 13? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere iin sezioni tematiche. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.Su Rai 4 dalle 21.10 November – I cinque giorni dopo il Bataclan. Nel gennaio 2015, il terrorista belga Abdelhamid Abaaou sfugge a un’operazione ad Atene a cui partecipa l’agente Fred. Dieci mesi dopo, un attacco uccide 130 persone in Ile-de-France. Inizia la caccia ai colpevoli, con Fred e la squadra antiterrorismo che indagano senza sosta, perlustrando tutta Parigi, Bruxelles e il Marocco. L’operazione si concluderà il 182015.