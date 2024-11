Ilrestodelcarlino.it - I pendolari del crimine. Raffica di furti d’auto in provincia. Scacco a una banda di Cerignola

Ventitrédi auto in sette mesi. I modelli che sparivano, tra Ancona, Senigallia, ladi Pesaro e Urbino, quella ascolana e perfino località fuori regione, erano sempre gli stessi: Audi e Volkswagen, le più quotate per i pezzi da rivendere. Per effettuare i colpi veniva sostituita la centralina originale, aprendo il cofano, con una tarocca e veniva utilizzato un disturbatore di frequenze per sabotare i sistemi di allarme. Unaben preparata che arrivava dae che tra febbraio e settembre del 2023 si era data un gran da fare nelladorica portando via sette dei 23 veicoli di cui è accusata di aver rubato. Dopo le denunce era scattata un’indagine della squadra mobile che a novembre dello scorso anno ha portato a due arresti per furto aggravato continuato e a due denunce a piede libero.