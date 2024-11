Tarantinitime.it - Furto di energia elettrica per 110mila euro, 8 denunciati

Tarantini Time QuotidianoControlli a tutto tondo della Polizia di Stato che ha denunciato 8 inquilini di uno stabile in centro città peraggravato die sospeso l’attività di una pizzeria di Monteiasi per gravi carenze igienico sanitarie.Nello specifico, i poliziotti del Commissariato Borgo, con l’ormai consolidata collaborazione con il personale di Enel Distribuzione, a seguito di un incendio divampato, qualche giorno prima, a causa di un corto circuito in un appartamento di uno stabile del centro città, hanno effettuato dei controlli all’interno al fine di verificare la regolarità del sistema di fornitura di.E’ stata rilevata la manomissione di diverse linee elettriche che alimentavano abusivamente vari appartamenti insistenti nel medesimo edificio.