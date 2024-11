Metropolitanmagazine.it - For women in science, l’iniziativa che premia le donne ricercatrici fondata da Unesco e L’Oréal

Un premio in denaro per finanziare il miglior progetto di ricerca. È l’obiettivo di Forinormai alla sua ventiduesima edizione nata dalla collaborazione tra. I due enti infatti si uniscono per dare spazio alle giovanidi tutto il mondo, per poi scegliere le sei migliori. Il programma hato ad oggi 118: ha supportato i progetti di ricerca e gli studi delle Dottoresse nel nostro Paese. E cerca di migliorarsi a ogni edizione: per avere compatibilità con altri contributi di cui le candidate possono avvalersi, dalla scorsa edizione la borsa di studio è diventata un premio.Al via le iscrizioni per il premio Forinpromosso daPer poter partecipare è necessario inviare la candidatura nei termini previsti.