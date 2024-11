Ilfoglio.it - Figlia del temporale

“Non mi avrai Creonte, né domata, né persuasa”: è l’esergo scelto da Valentina D’Urbano nel suo nuovo romanzodel. Una citazione che anticipa il cuore del libro, come una dichiarazione di intenti, per raccontare la storia di Hira, ragazza albanese che nasce donna e che viene sepolta con un nome da uomo, Mael. Nel 1974 Hira ha tredici anni, ha perso il padre da bambina e sua mamma muore nel crollo della loro casa a Tirana. Come le macerie, si infrangono anche tutte le coordinate del suo mondo: rimanendo orfana, viene accolta dalla famiglia dei suoi zii e deve trasferirsi a Sinjë, un villaggio sulla montagna di Maja i Narreth. La nuova vita impone anche nuove regole, diametralmente opposte a quella della città, e crescendo insieme ai cugini Danja, ligia alle usanze, e Astrit, selvaggio come un lupo, Hira impara a conoscere la montagna, la natura, sé stessa e le leggi che regolavano la cultura di quei villaggi, più antiche di quelle del regime comunista a cui era abituata.