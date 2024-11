Imiglioridififa.com - FC 25 SBC Aggiornamento 100 Centurioni, ecco perché non dovete farla

È uscita la SBC100che richeide ben 3 sfide che comprendono due TOTW per un costo totale di quasi 60.000 crediti di gioco.non? La sfida vi restituisce 100 giocatori (che son tanti) ma tra questi ci sono solamente 20 oro rari e uno solo con overall 84+ garantito! Il resto sono giocatori oro comuni (25) più giocatori argento (30) e bronzo (25).Anche quest’anno, durante tutta la stagione, teniamo traccia di tutte le SBC fornendovi informazioni sui requisiti per completarle, sui premi che si possono ottenere e su alcune delle possibili soluzioni!Ricordiamo che in molti casi è più convienente provare ad utilizzare le carte che si hanno all’interno del proprio club, prendendo spunto dai giocatori utilizzati nelle soluzioni presenti sia in questa guida, sia su FUTBIN, EASYBC o FUT.