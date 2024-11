Panorama.it - De Laurentiis contro Marotta: il Var diventa un problema politico

Leggi su Panorama.it

La battaglia dialettica sul rigore (rigorino) di Inter-Napoli si è trasformata in guerra politica. Era prevedibile accadesse, una volta appurato nell'arco di una manciata di minuti che i vertici arbitrali avevano considerato il fischio di Mariani "al di sotto dello standard richiesto" per la concessione di un penalty e metabolizzato lo sfogo su toni altissimi di Conte nella pancia di San Siro. Un pretesto è stato e gli effetti si sono cominciati a sentire subito tanto da arrivare fino a Los Angeles dove De, patron del Napoli, si trova per questioni lavorative.Siccomeaveva rintuzzato l'attacco del tecnico partenopeo rispedendolo al mittente ("Rigore ineccepibile, Antonio è un grande comunicatore e sicuramente avrà il suo obiettivo quando parla"), ADL ha scelto di scendere in campo in prima persona spostando il piano a un confronto tra dirigenti.