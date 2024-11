Anteprima24.it - Concorso vigili, Giorgione (Forza Italia): “Monito del segretario generale dimostra che Santamaria non è più garante di trasparenza e correttezza”

Tempo di lettura: 2 minuti“È sconcertante quanto emerso dall’intervento deldel Comune di Benevento, che ha intimato al dirigente delle Risorse Umane, Gennaro, il rilascio immediato della documentazione richiesta dall’opposizione sulperurbani, contrariamente a quanto comunicato in precedenza dallo stesso dirigente, che, con una nota, aveva negato l’accesso agli atti. Questa presa di posizione, che è il segnale di un corto circuito che si è innescato a Palazzo Mosti in merito ai Concorsi in atto, certifica che si era consumato un grave atto di arroganza istituzionale che non vogliamo pensare nascondesse altri tipi di ‘difficoltà’. La motivazione addotta per giustificare il diniego, ossia la ‘mancanza di tempo’, era, per giunta, lesiva del diritto di vigilanza dei Consiglieri comunali.