Gaeta.it - Concerti 2024 a Roma: Coldplay e David Gilmour portano un indotto record di 171 milioni di euro

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter L’annosi conferma come un periodo straordinario per, grazie aidi artisti di fama mondiale che hanno cambiato il volto della Capitale. Le esibizioni dihanno non solo attirato un numerodi spettatori, ma hanno anche generato uneconomico che ha toccato la cifra impressionante di 171di. Questo risultato rappresenta un significativo passo in avanti rispetto agli incassi dell’anno precedente, posizionandocome una delle mete principali per eventi musicali di grande richiamo.Un afflusso straordinario di spettatoriLo Stadio Olimpico e il Circo Massimo hanno fatto da palcoscenico a emozionanti, richiamando complessivamente ben 321.000 spettatori. In particolare, isi sono esibiti in quattro date che hanno visto la partecipazione di 247.