Justcalcio.com - Calciomercato.com – Milan, Theo Hernandez salta l’allenamento con la Francia: il motivo e le condizioni|Nazionali

Leggi su Justcalcio.com

2024-11-13 00:44:00 Arrivano conferme:con la: ile le.com Homecon la: ile le condizioni AFP or licensorse Christopher Nkunku, secondo quanto riportato da L’Equipe, non erano presenti alodierno della. La Nazione guidata da Didier Deschamps sarà impegnata in Nations League contro Israele, in una sfida in programma giovedì sera e valida per il Gruppo 2 della Lega A.