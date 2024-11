Ilgiorno.it - Burocrazia peggio della frana. Strada di Civiglio da sistemare. Fondi stanziati dopo sei mesi

Leggi su Ilgiorno.it

A seidallaaver atteso, invano, l’intervento di ripristino dei privati, il Comune di Como ha deciso di intervenire per riaprire con mezzi proprio via dei Patrioti, il principale collegamento con Como rimasto interrotto dal 15 maggio scorso. La decisione annunciata da tempo è stata formalizzata lunedì sera nel corso del consiglio comunale cittadino dall’assessore al Bilancio, Monica Doria, che ha presentato una variazione al bilancio di 300mila euro che, si spera, saranno sufficienti per compiere tutti gl interventi necessari. La fine di un incubo per gli abitanti del quartiere che però dovranno attendere altri seiprima di poter vedere riaperta la. Troppo secondo il consigliere di Svolta Civica, Vittorio Nezzi, che ha criticato il ritardo con cui Palazzo Cernezzi ha preso la decisione, penalizzando di fatto gli abitanti di