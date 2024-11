Liberoquotidiano.it - Belen Rodriguez, chi ha dormito per una notte intera sul suo lettino

Leggi su Liberoquotidiano.it

Nel passato di Andriy Shevchenko ci sarebbe una relazione molto importante di cui nessuno ha scritto. La coppia si incontrava in quel ramo del lago di Como e passavano li le loro giornate romantiche. Un aiuto? Hanno avuto “qualcosa” in comune. Flop dopo flop, disastro dopo disastro, continua inspiegabilmente l' ascesa di Alessandro Cattelan. Rovinoso il risultato di Sanremo Giovani e ora lo si aspetta al varco: la coconduzione della finale del Festival di Sanremo e quella del Dopofestival. Me chi sono i suoi santi in paradiso? Leonardo Di Caprio ha fatto un festone per i cinquant'anni nella sua casa di Los Angeles. Una valangata di amici vip: Tobey Maguire, l'amico del cuore, il cantante Robin Thicke con April Love Geary, Odell Beckham Jr., Tyga, Teyana Taylor, Jamie Foxx, Bill Maher, Alexander A.