ATP Finals Torino 2024 | Alcaraz riscaldamento incoraggiante

Leggi su Sportface.it

In questi anni diversi protagonisti si sono ritirati dalle Nitto ATP, Carlosnon sembrerebbe uno di questi. Dopo la sconfitta contro Casper Ruud e dopo aver interrotto l’allenamento del giorno successivo, sembrava in dubbio il ritorno in campo del numero 3 del mondo, che ha raccontato di essersi ammalato la scorsa settimana e di aver avuto problemi di stomaco. Juan Carlos Ferrero aveva gettato acqua sul fuoco, assicurando che salvo grandi problemi Carlitos sarebbe sceso in campo contro Andrey Rublev: “A tutti noi è capitato di giocare in queste condizioni per quanto difficile. Con il raffreddore ci sono giornate di alti e bassi”.Si arriva dunque al warm up pre Rublev, cheha svolto regolarmente presentandosi sul centrale dell’Inalpi Arena alle 10.45 per la sessione con lo sparring Andres Martin.