Gaeta.it - Artigiano in Fiera: Un salone per il benessere e la sostenibilità dal 30 novembre all’8 dicembre

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Situata nel cuore di Milano, la manifestazione “in” è prevista dal 302023 e si propone di evidenziare la crescente attenzione verso uno stile di vita sano e sostenibile. Questo evento ha attirato un crescente numero di espositori e visitatori, rappresentando un importante punto di riferimento per chi è interessato all’artigianato e ai prodotti che promuovono il. In un’era nella quale il mercato globale dei prodotti per ilsta vivendo una forte espansione, l’Italia gioca un ruolo di primo piano, contribuendo in modo significativo a questo trend.Crescita del mercato delIl mercato globale dei prodotti per ilè in continua espansione e si stima che rappresenti tra il 5 e il 10% del prodotto interno lordo mondiale.