Anticipazioni Chi l'ha visto? del 13 novembre: si torna a parlare del caso di Andreea Rabciuc

Riflettori puntati su Rai 3 con una nuova puntata di Chi?, il programma che ogni settimana indaga su storie di sparizioni avvolte nel mistero e nell’inquietudine.Questa sera, 13, a partire dalle 21.20, Federica Sciarelli ci accompagna nelle vicende di, Lorenzo Panerini e Riccardo Branchini, ciascuna con i suoi risvolti e drammi che non smettono di colpire chi resta in attesa di risposte.Il dramma die un messaggio lasciato su una traveIldiè un labirinto di tensioni. La giovane è stata trovata senza vita in unlare isolato, lontano dalla compagnia con cui aveva trascorso le ore precedenti. La Procura di Ancona ha deciso di archiviare le indagini avanzando accuse di istigazione al suicidio e maltrattamenti nei confronti dell’ex fidanzato, Simone Gresti.