Oasport.it - Alcaraz torna in corsa alle ATP Finals. Lo spagnolo batte Rublev e si giocherà tutto con Zverev

Leggi su Oasport.it

CarlosinATP2024. Dopo la brutta sconfitta all’esordio contro Casper Ruud, con anche i problemi di salute avuti nei giorni prima del match e anche in quelli successivi, loha superato in due set il russo Andreycon il punteggio di 6-3 7-6 dopo un’ora e trentotto minuti di gioco.siil passaggiosemifinali nella sfida contro Alexander, che stasera scenderà in campo contro Ruud. Proprio dalla sfida tra il tedesco ed il norvegese si conosceranno gli scenari per l’ultima appassionante giornata di questo girone.ndo al match odierno,ha sicuramente servito molto bene, collezionando dieci ace e non concedendo pbreak all’avversario. Loha poi vinto l’84% dei punti quando ha servito la prima, mentre con la seconda il 63% contro il 52% del russo.