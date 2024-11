Gaeta.it - Aggressione a Campoleone: denunciato un giovane per lesioni in concorso

Recentemente, i Carabinieri della Stazione di Aprilia hanno portato a termine un'operazione di indagine che ha condotto alla denuncia di undi 19 anni, residente ad Ardea. Questoè accusato dipersonali in, un reato emerso in seguito a un'avvenuta nei pressi della stazione ferroviaria di, nel Lazio. L'accaduto ha destato l'attenzione delle forze dell'ordine e ha portato a un'intensa attività investigativa per fare chiarezza su quanto accaduto.e furto nei pressi della stazione ferroviariaIl caso è nato lo scorso 10 novembre, quando un cittadino tunisino di 56 anni, mentre si trovava nei pressi della stazione di, ha sorpreso tre individui intenti a rubare le ruote di un'auto parcheggiata.