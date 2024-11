Zonawrestling.net - AEW: Tony Khan si aggiudica i diritti per un grande classico dei Guns N’ Roses

ha annunciato di aver acquisito iper utilizzare “November Rain” deiN’per promuovere Full Gear e l’intera programmazione della AEW di novembre, denominata “November To Remember”.L’annuncio di“Grazie aiN’, la AEW ha ottenuto la licenza per utilizzare November Rain nei nostri video promozionali per Full Gear e questo AEW November to Remember!”, ha scrittosui social media. “Aspettatevi AEW November Rain entro questo weekend e di nuovo mercoledì prima del pay-per-view!”Un omaggio alla ECW“November to Remember” era il nome di un evento della ECW che si è tenuto dal 1993 al 2000. Per molti anni, la storica federazione di Philadelphia utilizzava proprio “November Rain” per promuovere lo show.Il calendario di novembreLa programmazione della AEW per novembre include:Dynamite questo mercoledì a Bridgeport, ConnecticutCollision il giorno seguente ad Albany, New YorkDynamite il 20 novembre a Reading, PennsylvaniaFull Gear il 23 novembre a Newark, New JerseyUn evento speciale Dynamite per la vigilia del Ringraziamento e Collision il 27 novembre a Chicago