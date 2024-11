"Undici delitti e qualche disgrazia", ovvero vedere tutto in giallo

Leggi l'articolo completo su Ildenaro.it

di Fiorella Franchini“Più che un modo di scrivere romanzi è un mondo di stare nel mondo: in un mondo dove la gente ha paura e non capisce bene quello che accadrà”, scrive il critico Roberto Cotroneo a proposito del genere. È capita proprio dinella raccolta “”, antologia di racconti curata dalla giornalista Anita Curci, edita da Gialli.it, casa editrice e associazione interdisciplinare dedicata al mondo del poliziesco e del thriller, in cui la scrittura coniuga suspence ed emozioni, storia e realtà in un duplice formato, cartaceo e audio, grazie alla possibilità d’inquadrare il Qr code all’incipit dei singoli testi per lasciarsi andare all’ascolto. In ogni storia convivono la quotidianità della cronaca, la violenza degli istinti, lo scavo nelle ambiguità dell’agire umano, la speranza di ottenere risoluzioni e certezze.