Liberoquotidiano.it - Ue: eurodeputati Avs, 'da Fitto generiche promesse, confermiamo netta contrarietà'

Roma, 12 nov. (Adnkronos) - "L'audizione del commissario designato Raffaeledavanti al Parlamento Europeo conferma le tutte le nostre scarse aspettative e preoccupazioni. Abbiamo ascoltato una generica elencazione di, senza alcuna spiegazione puntuale su comeintenda realizzare gli obiettivi indicati dagli. Questa inconsistenza dal punto di vista dei contenuti non ci stupisce, poiché già da ministroha fatto dell'incapacità di entrare nel merito delle questioni la sua cifra politica". Così i parlamentari europei di Alleanza Verdi Sinistra Ignazio Marino, Cristina Guarda, Leoluca Orlando, Benedetta Scuderi (Verdi/ALE) e Ilaria Salis, Domenico Lucano (The Left ), in una nota a margine delle audizioni del commissario designato che si sono svolte oggi a Bruxelles.