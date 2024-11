Trasferta europea per la Savino Del Bene | sfida a Stoccarda

Leggi l'articolo completo su Corrieretoscano.it

SCANDICCI – Nuovo appuntamento europeo per laDelScandicci. Continua senza sosta il tour de force della squadra, al sesto match tra campionato e Champions League in meno di tre settimane.Herbots e compagne, dopo aver sconfitto domenica per 3-0 il Volley Bergamo 1991, sono infatti già in viaggio per raggiungere la Germania, dove sfideranno le padrone di casa dell’Allianz Mtv Stuttgart. L’obiettivo è confermare il primato nella Pool E, dando continuità al risultato positivo della scorsa settimana anche in campo europeo.Il fischio d’inizio è previsto per mercoledì 13 novembre alle 19 presso la SCHARRena di.Nessuna giocatrice dellaDelVolley ha giocato nel club tedesco. Alla stessa maniera, nell’Allianz MTV Stuttgart non vi sono atlete che hanno militato nella squadra toscana.