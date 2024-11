Sport.quotidiano.net - Serie B. La Cremonese torna a Stroppa. Brescia, Cellino si tiene Maran

Eugenio Corini, dopo cinque partite, non è più l‘allenatore della, mentre ilha scelto la strada della continuità rinnovando la fiducia a Rolando. Possono essere riassunte così le ore caldissime vissute in casa grigiorossa e biancorossa dopo le pesanti sconfitte maturate domenica, rispettivamente con Mantova e Cosenza. Complice la pausa per gli impegni delle nazionali, entrambe le società hanno riflettuto in modo approfondito sulla strategia da adottare per proseguire il rispettivo cammino, ma il giudizio maturato al termine di queste considerazioni è stato opposto. A Cremona è stata messa in atto una nuova staffetta che ha posto fine al brevissimo interregno dell’allenatore bagnolese e ha nuovamente affidato la compagine grigiorossa a Giovanni, che domani dirigerà il suo primo allenamento di questo secondo ciclo.