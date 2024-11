Quotidiano.net - San Giosafat: santo del giorno e martire dell'unità cristiana

Leggi l'articolo completo su Quotidiano.net

San: il pontefice del dialogo e del martirio Il 12 novembre la Chiesa Cattolica celebra la memoria di San, unche ha giocato un ruolo cruciale nel tentativo di promuovere l'unione tra le Chiese cristiane'Est e'Ovest. Nato nel 1580 in Volinia, attuale Ucraina, sotto il nome di Ivan Kuncevic, Sanè diventato un simbolo di dialogo ecumenico e di sacrificio supremo per la fede. La vita e il ministero di SanSanentrò nel monastero basiliano di Vilnius e adottò il nome religioso di. La sua rapida ascesa nella gerarchia ecclesiastica lo vide diventare arcivescovo di Polock. Durante il suo episcopato, lavorò instancabilmente per la riconciliazionee Chiese ortodossa e cattolica, sostenendo l'unione di Brest del 1596. Tuttavia, il suo fervore per l'unione e le sue riforme liturgiche e amministrative suscitarono l'opposizione di alcuni membria Chiesa ortodossa, portando a conflitti e divisioni.