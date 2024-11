Gaeta.it - Riforma della profilazione molecolare: il progetto di Eurama per i pazienti oncologici in Italia

Facebook WhatsAppTwitter Nel panorama oncologicono, larappresenta un elemento cruciale per garantire trattamenti personalizzati e mirati ai. Attualmente, solo il 40% deicon tumore del polmone riceve questo tipo di analisi, una situazione ancora più critica si riscontra nel carcinomamammella. Di fronte a questa realtà, è emersa la necessità di adottare misure strategiche per superare le barriere organizzative e migliorare l’accesso ai test biomolecolari, come evidenziato dal convegno “Società, ricerca e cura” tenutosi a Milano.la necessità di uniformità nellaGiancarlo Pruneri, presidente diPrecision Oncology e direttore del dipartimento di Patologia alla Fondazione Irccs Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, ha sottolineato l’importanza di garantire a tutti iaccesso a test di, considerati un bisogno clinico ancora insoddisfatto, non solo in, ma a livello globale.