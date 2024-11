Gaeta.it - Rendiconto 2023: la Corte dei Conti promuove la gestione finanziaria delle Marche, ma emergono critiche

Facebook WhatsAppTwitter Ildella Regioneha suscitato un acceso dibattito nel Consiglio regionale. Il documento, che segna un risultato d’amministrazione positivo di 797 mila euro, è stato accolto con entusiastica approvazione dalla maggioranza, ma ha anche sollevato fortida parte dell’opposizione. I giudici contabili hanno evidenziato punti positivi sull’azione della Regione nel settore sanitario, in particolare per laliste d’attesa, ma leriguardano le difficoltà economiche e le problematiche sanitarie persistenti.Il dibattito sule le posizioni dei protagonistiUn lungo e acceso dibattito ha caratterizzato la discussione in aula sul. Jessica Marcozzi, relatrice di maggioranza e rappresentante di Forza Italia, ha sottolineato il risultato positivo, affermando che questo consente di pianificare il futuro senza aumentare la pressione fiscale.