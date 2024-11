Gravidanzaonline.it - “Niente è mai davvero perduto”. Megan Fox è incinta, dopo l’aborto spontaneo

Arriverà presto un bebè a casa diFox e Machine Gun Kelly, che hanno annunciato di aspettare il primo figlio insieme. A pubblicare due scatti su Instagram proprio l’attrice di Transformers, che ha accompagnato le immagini con una caption decisamente significativa.è mai. Bentornato.Sono le parole che Fox usa nel suo post, e il motivo è presto detto: un anno fa circa la coppia ha infatti perso il figlio che aspettavano, a causa di un aborto, un evento che ha segnato entrambi moltissimo e a cui il rapper texano ha dedicato una canzone, Last November. News La canzone di Machine Gun Kelly che parla dell'abortodella fidanzataFox L’artista ha dedicato alcuni versi del suo ultimo singolo, ‘dont let me go’, al figlio mai nato: “Come potrò vivere sapendo che la mia man.