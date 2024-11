Thesocialpost.it - Migranti, nuovo stop dei giudici. Il piano del governo: “Avanti così fino alla sentenza”

Uno scontro che ilaveva previsto e aspettava, quello riesploso suitrasferiti in Albania. Con Giorgia Meloni e Matteo Piantedosi che hanno già pronte le prossime mosse, nonostante le sentenze deidella sezione immigrazione del tribunale di Roma che hanno rimandatoCorte di Giustizia dell’Unione Europea la questione dei paesi sicuri che ilpensava di aver risolto con un decreto. Come riportato dal Giornale, al momento gli hotspot di Schengjin e Gjader sono «congelati»a luglio. Anche se la prima(quella per Bologna) è attesa per gennaio. E prima ancora, a dicembre, arriverà quella della Cassazione.Leggi anche: “Idevono tornare in Italia”: Albania, idi Roma rinvianoCorte UeSecondo Meloni, come riportato da Repubblica, «meglio dipendere dCorte di Giustizia europea che daipoliticizzati italiani».