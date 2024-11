L’odontoiatra che ha scambiato un cancro per una gengivite

Leggi l'articolo completo su Open.online

Marco I. aveva diagnosticato al suo paziente Thomas Nuovo una. Invece lui aveva un melanoma. Per questo il dottore è stato rinviato a giudizio dal tribunale di Roma. Lo ha deciso il giudice Francesco Patrone per l’accusa di omicidio colposo. Nuovo è morto a 44 anni il 15 dicembre 2020. Aveva due bambini di 4 e un anno e mezzo. Nel 2018 va nello studio delper un fastidio dovuto a un rigonfiamento tra i denti. Il dottore parla di infiammazione e consiglia igiene orale. La svolge anche per due volte. Ma non si accorge che non ha alcun effetto. Il 30 luglio arriva un’altra seduta. E l’igienista dentale sospetta il tumore. Tanto da riportarlo nella cartella del paziente. Ma l’imputato dice solo al paziente di tornare dopo l’estate per fare il punto.La radiografiaIl primo ottobre una radiografia fa escludere al dentista la presenza di neoplasie.