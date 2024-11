Ilfattoquotidiano.it - Lo star-system non sposta più voti a sinistra: colpa di una gestione classista della cultura

Dal vaso di Pandòro, il pamphlet di Selvaggia Lucarelli sul crollo dei Ferragnez, agli ‘ininfluencer’ è stato come un attimo. L’effetto paradosso dell’appoggio unanime a Kamala Harris e dell’anti-trumpismo delloamericano, ha fatto scrivere (Paolo Giordano, il Giornale) che la rilevanza oggettiva, sociale e politica, del mondo dello spettacolo e insieme delle celebrità post-digitali, se mai c’è stata, è al tramonto.Ma il crollo delle élites piuttosto che, all’opposto, la regressione indotta dalle fake-news, sono pezzi di verità ma certo non spiegano il fenomeno di fondo: il saggista Yuval Noah Harari parla di una sorta di disillusione nichilista nei confrontipanacea liberale, che si è retta solo alimentando costantemente un livello altissimo di aspettative. E queste di fatto sono state incarnate in unoormai sempre più allargato agli ‘artisti’ veri o presunti di ogni genere.