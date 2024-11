Ildifforme.it - Le conseguenze imprevedibili, e auspicabili, di Trump alla Casa Bianca

Zelenski, Unione europea, Italia, Russia, Cina, Iran, Israele. Come si combinano le attese e i problemi, le sfide e le prospettive degli attori più direttamente interessati dalledella nuova amministrazione americana. Guai a dare per scontato quello che farà. Il tycoon è meno prevedibile di quanto immaginano i suoi supporter. Per lui potrebbe valere l’adagio: sono molto peggio di ciò che pensate ma meglio di ciò che temeteL'articolo Le, e, diproviene da Il Difforme.